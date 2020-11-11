  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kovid-19 oraya da sıçradı
Dünya

Kovid-19 oraya da sıçradı

Çin'den başlayarak dünyanın çok sayıda ülkesine yayılan koronavirüs Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya ulaştı. Vanuatu'da ilk vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:53:00 -
Kovid-19 oraya da sıçradı

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, 4 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nden dönen bir erkeğe uygulanan testin pozitif çıkmasıyla Vanuatu’daki ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği açıklandı.

Avustralya’nın Sydney ve Yeni Zelanda’nın Auckland kenti aktarmalı hava yoluyla gelen kişinin virüse yakalandığını doğrulayan Vanuatu Başbakanı Bob Loughman, rahatsızlığı fark edilen kişinin uçuşlar sırasında ayrı oturtulduğunu ve her zaman fiziksel mesafenin korunduğunu söyledi.

Virüse yakalanan kişinin başkent Port Vila Merkez Hastanesi’ne nakledildiğini ve bu kişiyle teması olanların da karantinaya alındığını belirten Başbakan Loughman "Tüm vatandaşları, durumun kontrol altında ve hükümetin Kovid-19 görev gücü aracılığıyla bu hastalığı ele almaya ve takibe hazır olduğu konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Herkese hijyen uygulamalarını iyi takip etme ve sosyal mesafeyi uygulama konusunda daha dikkatli olmalarının tavsiye edildiğini hatırlatan Başbakan Loughman, yetkililerin gelecek günlerde başka tedbirlerin alınmasının gerekip gerekmediğini bildireceklerini kaydetti.

Güney Pasifik Okyanusu’nda Avustralya'ya 1750 kilometre mesafede ve Fiji'nin batısında yer alan yaklaşık 307 bin nüfuslu Vanuatu, 83 adadan oluşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay
Dünya

'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifad..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay