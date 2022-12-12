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Dünya KOVİD-19 önlemlerini gevşeten Çin’in başkentinde uçuşlar ikiye katlandı
Dünya

KOVİD-19 önlemlerini gevşeten Çin’in başkentinde uçuşlar ikiye katlandı

Çin’in başkenti Beijing’deki iki uluslararası havalimanında trafiğin tekrar yoğunlaşmaya bağladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 15:27:00 -
KOVİD-19 önlemlerini gevşeten Çin’in başkentinde uçuşlar ikiye katlandı

Yeni Akit  Ankara

Çin’de KOVİD-19 salgınına karşı tedbirlerde yapılan son düzenlemelerin ardından Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Daxing Uluslararası Havalimanı’nda uçak seferlerinde artış eğilimi başladı.

İki havalimanında dün gerçekleştirilen uçak seferleri ayın başına kıyasla yüzde 169 yükseldi. İki havalimanındaki uçak seferlerinin çok yakında 2019 yılının aynı döneminin yüzde 70’ine ulaşması bekleniyor.

Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı ve Daxing Uluslararası Havalimanı kısa süre önce, KOVİD-19’a karşı nükleik asit test sonucu ve sağlık kodu gösterilmesi, ayrıca sıcaklık ölçümü gibi uygulamaların kaldırıldığını duyurdu.

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