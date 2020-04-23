  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneğini, bu yıl 500 kişinin katılımıyla dijital ortamda sürdürüyor - Çevrim içi toplantı uygulaması üzerinden 20 Nisan'da başlayan program, 4 Kur'an-ı Kerim eğitmeni öncülüğünde iki farklı oturumda pazartesi ile cumartesi günleri arasında yapılıyor - TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe: - "Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her cuma mukabele öncesi uzman vaizler eşliğinde 'Ramazan ve Hayat' seminerleri gerçekleşecek"

2020-04-23 11:36:16 -
Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim, akademik ve sosyal proje faaliyetlerinin yanı sıra ramazan mukabelesi geleneğini de online ortama taşıdı.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkez, salgın döneminde eğitim faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor.

Çevrim içi toplantı uygulaması üzerinden 20 Nisan'da 4 Kur'an-ı Kerim eğitmeninin öncülüğünde iki farklı oturumda mukabele programı başlatıldı. Program, merkez bünyesindeki Kur'an-ı Kerim sınıflarındaki öğrenciler ve dönem içinde eğitimlere devam eden 500 kişinin katılımıyla yapılıyor.

Ramazan boyunca uzaktan eğitim uygulamaları sistemiyle desteklenecek program, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 12.30-13.30'da gerçekleştiriliyor.

- "Kur'an aşkıyla yanan gönüllerin dijital mecralarda bir araya gelebilmesi önemli"

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, ramazan geleneği olan mukabelenin yapılması için cami ve Kur'an kurslarında toplanılmasa da "Kur'an-ı Kerim aşkıyla yanan gönüllerin" dijital mecralarda bir araya gelebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Allah'a, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme ve aynı duaya aynı anda "Amin" diyebilme fırsatını verdiği için dua ettiğini dile getiren Efe, şunları söyledi:

"Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her cuma mukabele öncesi uzman vaizler eşliğinde, 'Ramazan ve Hayat' seminerleri gerçekleşecek. Eğitim, akademi ve sosyal projeler alanında çeşitli çalışmalar yürüten merkez, dönem içinde devam eden ve ramazan için planlanan birçok eğitim programını uzaktan eğitim uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılarının istifadesine sunuyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...
Korona Virüs

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Dünyada koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 180 bini aştı. Sağlık Bakanlı..
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken paylaşım! ‘Ülkenin cumhurbaşkanı neredeyse bu aracın içinde can vermiş’
Gündem

Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken paylaşım! ‘Ülkenin cumhurbaşkanı neredeyse bu aracın içinde can vermiş’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan programını açıklayan yazar Abdulkadir Selvi, yazısında Erdoğan’ın “Hükümete geldiğimizde bu ülkede d..
Yurt dışından getirilip karantinaya alınan şahıs hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma
Gündem

Yurt dışından getirilip karantinaya alınan şahıs hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma

Macaristan'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından kentle ilg..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı