Kovid-19 nedeniyle mukabele geleneği online ortama taşındı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim, akademik ve sosyal proje faaliyetlerinin yanı sıra ramazan mukabelesi geleneğini de online ortama taşıdı.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkez, salgın döneminde eğitim faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor.

Çevrim içi toplantı uygulaması üzerinden 20 Nisan'da 4 Kur'an-ı Kerim eğitmeninin öncülüğünde iki farklı oturumda mukabele programı başlatıldı. Program, merkez bünyesindeki Kur'an-ı Kerim sınıflarındaki öğrenciler ve dönem içinde eğitimlere devam eden 500 kişinin katılımıyla yapılıyor.

Ramazan boyunca uzaktan eğitim uygulamaları sistemiyle desteklenecek program, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 12.30-13.30'da gerçekleştiriliyor.

- "Kur'an aşkıyla yanan gönüllerin dijital mecralarda bir araya gelebilmesi önemli"

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe, ramazan geleneği olan mukabelenin yapılması için cami ve Kur'an kurslarında toplanılmasa da "Kur'an-ı Kerim aşkıyla yanan gönüllerin" dijital mecralarda bir araya gelebilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Allah'a, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme ve aynı duaya aynı anda "Amin" diyebilme fırsatını verdiği için dua ettiğini dile getiren Efe, şunları söyledi:

"Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her cuma mukabele öncesi uzman vaizler eşliğinde, 'Ramazan ve Hayat' seminerleri gerçekleşecek. Eğitim, akademi ve sosyal projeler alanında çeşitli çalışmalar yürüten merkez, dönem içinde devam eden ve ramazan için planlanan birçok eğitim programını uzaktan eğitim uygulamasıyla sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılarının istifadesine sunuyor."



