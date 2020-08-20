  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kovid-19 nedeniyle durdurulan balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacak
Ekonomi

Kovid-19 nedeniyle durdurulan balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenlemeler yapıldı" - "İnanıyorum ki dış hat hava yolcu uçuşlarımızdaki son dönemdeki artış ve balon uçuş bölgelerindeki otellerde rezervasyonların çoğalmasıyla yıl sonuna kadar balon yolcularının sayısında da önemli bir artış olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:42:26 -
Kovid-19 nedeniyle durdurulan balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, alınan tedbirlerle 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgınla mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

Gerek Türkiye'de gerekse dünyada normalleşme sürecinin başlamasıyla uçuşların kademeli olarak başladığını ve hava taşıtlarıyla ulaşım modlarının vatandaşlar mağdur edilmeden kullanıldığını kaydeden Karaismailoğlu, sıcak hava balon uçuşlarının da salgından olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Bu nedenle söz konusu uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, diğer ülkelerle karşılıklı uçak seferlerinin kademeli olarak başlatılmasıyla tüm turizm bölgelerine olduğu gibi, Kapadokya başta olmak üzere, sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere de turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, balon uçuşlarının yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirterek, "Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle, koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız." ifadesini kullandı.

- Uyulacak kurallarla ilgili genelge hazırlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek genelge haline getirildiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Balon uçuşu öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenleme yapılmıştır. Yayınlanma aşamasında olan genelgeyle maske, mesafe, kişisel temizlik ile dezenfeksiyon ve operasyonel diğer hususlar düzenlenmiştir."

Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, yer operasyonları sırasında da sosyal mesafenin sürekli olarak korunması husususunda gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

- Her yıl ortalama 600 bin turist balonla seyahat ediyor

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığına, geçen yıl bu sayının 660 bini geçtiğine işaret ederek, seferlerin durdurulduğu mart ayına kadar 50 bin kişinin sıcak hava balon turlarına katıldığını belirtti.

Turistler açısından, dünyada belli başlı bölgelerin ziyaret edilmesinde sıcak hava balonu seyahatlerinin önemli bir cazibe unsuru olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, pek çok turizm bölgesinin sıcak hava balonu uçuşlarıyla markalaştıklarına dikkati çekti.

Kapadokya'nın da bu bölgelerden olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kapadokya, hem turizm alanında hem de sıcak hava balonu noktası olması bakımından dünyada kabul gören sayılı turistik bölgelerden birisidir. Sıcak hava balonu uçuşları, hiç şüphesiz, Nevşehir ili ve Kapadokya için öne çıkan turizm faaliyetlerinden biri olarak sadece bölge turizmi için değil aynı zamanda ülke turizmi için de hayati öneme sahiptir. İnanıyorum ki dış hat hava yolcu uçuşlarımızdaki son dönemdeki artış ve balon uçuş bölgelerindeki otellerde rezervasyonların çoğalmasıyla yıl sonuna kadar balon yolcularının sayısında da önemli bir artış olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cuma günü müjdemiz olacak” şeklindeki sözlerine ilişkin d..
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Camileri ya yıkan ya restorana veya barlara çeviren İslam düşmanı zalim Çin'in son alçaklığı da ortaya çıktı. Çin, Kaşgar Pazar Camii'ni tuv..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı