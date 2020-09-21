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Aktüel Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:11:53 -
Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu satarken yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - İzmir'de bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinli çıkan kişi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satarken gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Hıdırağa Mahallesi'ndeki boş bir arsada M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 94 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç.'nin 43 suçtan kaydının bulunduğu, İzmir Buca Açık Cezaevi İnfaz Kurumundan Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirtildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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