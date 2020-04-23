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Aktüel

Kovid-19 mücadelesini kazanan 67 yaşındaki hasta taburcu edildi

2020-04-23 15:50:31 -
Kovid-19 mücadelesini kazanan 67 yaşındaki hasta taburcu edildi

BARTIN (AA) - Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kişi, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 8 Nisan'da Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 67 yaşındaki erkek hasta, bir bölümü yoğun bakım servisinde olmak üzere 15 gün tedavi gördü.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Öte yandan, Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, kentte hastanede yatan pozitif vaka sayısının 38 olduğu, 25 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, 40 kişinin tedavisinin tamamlanarak test sonucunun beklendiği, 4 kişinin de vefat ettiği kaydedildi.


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