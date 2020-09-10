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Aktüel Kovid-19, Malta'da Türk işçilerinin çalıştığı şantiyeye sıçradı
Aktüel

Kovid-19, Malta'da Türk işçilerinin çalıştığı şantiyeye sıçradı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:32:56 -
Kovid-19, Malta'da Türk işçilerinin çalıştığı şantiyeye sıçradı

ROMA (AA) - Avrupa'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarında artış yaşanan ülkelerden Malta'da, bir Türk firmasının ana yüklenici olduğu yol yapım projesinde çalışan bir grup Türk işçisinin testi pozitif çıktı.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Marsa köprülü kavşak projesinde çalışan işçilere yapılan Kovid-19 testi sonucunda, en az 21 işçinin testi pozitif çıktı.

Şantiyede ilk vakaların salı günü tespit edildiği aktarılan haberde, vakaların artmasını önlemek ve yayılmayı takip etmek için temas takibinin yapıldığı belirtildi.

Gazetenin konuştuğu sağlık makamları, işçilerin başka işçilerle de temas halinde olması sebebiyle pek çok işçinin daha pozitif çıkanlar gibi karantinaya alındığını kaydetti.

Malta Altyapı Bakanı Ian Borg’un mayısta yarıdan fazlasının tamamlandığını belirttiği projede, işçilerin güvenliği gerekçesiyle açılışın birkaç hafta sarkabileceği ifade edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de şirketle temas halinde olduğu ve işçi vatandaşların durumuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Bu arada, Malta'da son 24 saatte 42 yeni vaka açıklanırken, ülkede halihazırda 387 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.

Salgının başından bu yana adada 15 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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