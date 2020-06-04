Kovid-19 karantinaları obez çocukları olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde uygulanan karantinaların obez çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini tespit etti.

ABD'nin Louisiana Eyalet Üniversitesi ve İtalya'nın Verona Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırma kapsamında, İtalya'nın Verona kentinde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı mart ve nisan aylarında obezite görülen 41 çocuğun yemek ve fiziksel aktivite alışkanlıklarıyla uyku düzenleri incelenerek 2019 verileriyle karşılaştırıldı.

Araştırmada, evde oldukları dönemlerinde yemek yeme alışkanlıkları, uyku düzeni ve fiziksel aktivitelerinin değişmesi nedeniyle karantinanın obezite hastası çocukların sağlığı üzerine olumsuz etkiler bıraktığı görüldü.

Çocukların, bir yıl öncesine göre, her gün bir öğün fazla yemek yedikleri, yarım saat fazla uyudukları, günde 5 saatten fazla televizyon ve telefonla vakit geçirdikleri tespit edildi.

Fiziksel aktiviteler ise haftada 2 saatten fazla azalırken, kırmızı et, şekerli içecek ve "abur cubur" tüketiminin arttığı gözlendi.

- Alınan kilolar, yetişkinlik dönemindeki obezite riskini artırabilir

Araştırmacılardan obezite uzmanı Profesör Myles Faith, Kovid-19'un salgın etkisinin haricinde olumsuz başka yanlarının da olduğuna işaret ederek, karantina nedeniyle obezite görülen çocukların, sağlıklarını korumaya elverişsiz şartlara maruz kaldığını belirtti.

Faith, çocukların maruz kaldığı ortam nedeniyle "kilo kontrolü" düşüncesinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Çocukların yaz tatilinde daha fazla kilo aldıklarına dikkati çeken Faith, okul ortamlarının obezite riskini artıran üç faktör olan yemek, fiziksel aktivite ve uyku arasında bir denge oluşturduğunu ifade etti.



Faith, "sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmemesi durumunda alınan kiloların yetişkinlik dönemindeki obezite riskini artırabileceği" uyarısında bulundu.



Öte yandan Faith, karantina ve sokağa çıkma yasakları sırasında sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeyi teşvik eden televizyon programlarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "International Journal of Obesity" dergisinde yayımlandı.