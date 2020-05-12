Kovid-19 ile mücadele eden hemşireye, doğum günü sürprizi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği için ailesini iki aydır göremeyen hemşireye, sürpriz doğum günü hazırlandı.

Akseki Devlet Hastanesinde çalışan Dilara Andaç, salgınla mücadele ettiği için ailesine virüs taşımamak için iki aydır sevdiklerinden ayrı yaşıyor.

Andaç'ı doğum gününde yalnız bırakmak istemeyen ailesi, ilçe belediyesinin sosyal medya hesabına mesaj atarak, yardım istedi.

Bunun üzerine Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile beraberindekiler doğum günü etkinliği organize etti. Belediye ekibi, Başkan Özkan'ın rahatsızlandığını belirterek, hastanenin sorumlu hemşiresi Hürü Sağır ile Andaç'a çağrıda bulundu.

Belediyede makam odasına girerek, Özkan ile sohbet eden hemşire Dilara Andaç, doğum günü pastası ve video konferansla ailesini karşısında görünce duygulandı.

- "Evde kalın, sağlıkla kalın"

Herkese teşekkür eden Andaç, zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, "İlk defa ailemden ayrı bir doğum günü geçiriyorum. Bu yüzden hüzünlüydüm ama bu sürprizden sonra çok mutlu oldum. Bu süreçte evde kalın, sağlıkla kalın." dedi.

Akseki Belediye Başkanı Özkan ise belediye olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Mücadele sürecine herkesin emek verdiğini anlatan Özkan, "Size nasıl doğum günü sürprizi yaparız' diye çok düşündük. En son sizi belediyemize çağırmayı planladık. Nice mutlu sağlıklı yıllara." ifadelerini kullandı.