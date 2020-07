KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim"

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal: - "Bir hasta olarak büyük tedirginlikler yaşadım. Çocuklarım da var. Şöyle söyleyeyim hastalığın 5. gününde artık vücudumun dayanamamaya başladığını görünce eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim. Çünkü belli bir şey varsa kaçamazsın. İnanılmaz bir şekilde arkadaşlar tıbbi olarak da destek verdiler. Yoğun oksijen tedavileri, tıbben denenebilecek her şeyi denediler" - "Çok yoğun bir hastalık süreci geçirdim. Yaklaşık dört gün ateş düşürülemedi. Ağır bir ateş tablosu yaptı. Kendi hastalıklarım da vardı. Hastalık akciğerlerimin tümünü zatürre ile kapladı. Oksijen alamamaya başladım tabii oksijene bağlandık" - "Lütfen başkasının hayatını riske etmeyin. O an taşıyıcı olabilirsiniz, maske çok önemli, sosyal mesafe çok önemli, şu an yaz ayları kapılar pencereler daha açık virülans daha düşük. Salgının durması için herkese bir sosyal sorumluluk düşüyor. Yakalanıp geçirmiş ve hayatta kalmış bir hekim olarak uyarmak istiyorum. Lütfen kendinizi ve insanları koruyun"