Kovid 19 aşısı ne zaman bulunacak?

Koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesine ilişkin haberler bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüsü yakından takip eden, Türkiye ve Amerika'da bağ kuran Dr. Mehmet Öz, koronavirüsle ilgili Hürriyet gazetesine verdiği demeçte bir iyi bir de kötü haber verdi.

Dr. Öz; "İyi haber; COVID-19 için birkaç aday aşı üretildi ve bazıları insanlar üzerinde klinik deneylere başladı. Ek olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı üretmek için çalışan herkese beraber daha hızlı bir sonuç bulma umuduyla birlik çağrısı yaptı. Çalışmaların olumlu sonuç vermesi halinde yıl sonunda ya da 2021’in ilk aylarında aşı uygulaması başlayabilir.

Bazı araştırmacılar kendi aday aşılarının makak maymunlarının virüs bağışıklığı kazanmasında etkili olduğunu ortaya koydular. Araştırma ekibi dokuz maymuna yeni tip koronavirüs enjekte etti; maymunlarda zatürre gelişti. 5 hafta sonra tekrar enfekte etmeyi denediler ancak bu kez virüs tutunamadı. Bu şu anlama geliyor, maymunlar (ve muhtemelen insanlar) iyileştikten sonra yüksek olasılıkla virüse bağışıklık kazanıyor, ancak bağışıklığın ne kadar sürdüğü halen bir soru işareti.

Kötü haber, bu aday aşıların hiçbirinin gerçekten işe yarayıp yaramayacağının garantisi yok. Bir araştırmaya göre ön klinik safhasındaki bir aşının piyasaya sürülme şansı yalnızca yüzde 6. Özellikle de COVID-19’a sebep olan virüsle ilgili hâlâ bilmediğimiz birçok şey varken test edilen bu aday aşılardan hiçbirinin işe yaramaması gibi bir olasılık da var." açıklamasında bulundu.