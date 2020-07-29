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Spor

Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra oynanan 8 maçta 18 puan toplayan Beşiktaş, en fazla puan elde eden takım oldu - Bu süreçte en kötü performansı Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Galatasaray sergiledi - Lige verilen aradan sonra hafta başına gol ortalaması 23,5'tan 27'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:19:43 -
Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, bu süreçteki en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler çerçevesinde futbol liglerine de ara verildi.

Yaklaşık 3 ay futboldan uzak kalan taraftarlar, 12 Haziran'dan itibaren ekranları başında Süper Lig heyecanını yaşadı.

Sağlık önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan müsabakalar öncesinde futbolcular, teknik heyetler, statta görevli personel ve basın mensupları her maç öncesinde Kovid-19 testinden geçirildi.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla tamamlanan ligde MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda eden takımlar oldu.


- Aradan sonraki en başarılı Beşiktaş


Lige verilen aradan sonra oynanan 8 haftalık periyotta 18 puan kazanan Beşiktaş, bu dönemdeki en başarılı ekip oldu.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte 6 galibiyetle en fazla galibiyet alan, attığı 19 golle en golcü ve kalesinde 8 gol gören Kasımpaşa ile en az gol yiyen ekip oldu.

Beşiktaş'ı 17 puanla Kasımpaşa ve 16 puanla şampiyon Medipol Başakşehir takip etti.


- En başarısız takımlar


Ligde son 8 haftada 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 5 puan elde eden Göztepe ve hanesine 6 puan yazdıran Galatasaray, en başarısız ekipler oldu.

Süper Lig'de verilen aradan sonra oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYP
1Beşiktaş860219818
2Kasımpaşa852115817
3Medipol Başakşehir851215916
4Antalyaspor843112915
5Aytemiz Alanyaspor8422171214
6Gaziantep FK835013914
7Fenerbahçe8413121213
8Trabzonspor8332171412
9Demir Grup Sivasspor83238911
10Çaykur Rizespor8314121310
11Hes Kablo Kayserispor8314121010
12İttifak Holding Konyaspor8314151910
13MKE Ankaragücü82338119
14Gençlerbirliği82246128
15BtcTurk Yeni Malatyaspor82156117
16Galatasaray813411176
17Göztepe812513195
18Yukatel Denizlispor81165144


- Gol ortalaması yükseldi


Süper Lig'de Kovid-19 salgını arasından sonra oynanan maçlarda 216 gol atıldı.

İlk 28 haftalık periyotta hafta başına 23,53 olan gol ortalaması son 8 haftada 27'ye yükseldi. 28 haftalık süreçte 38,67 olan sarı kart ortalaması 37,75'e, 2,75 olan kırmızı kart ortalaması da 2,63'e geriledi.

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