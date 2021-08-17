Kovid-19, Almanya’nın ekonomisine ‘aşı’ oldu

Kovid-19 salgınında geliştirdiği aşı Alman biyoteknoloji firması BioNTech’i ülkenin en büyük ilaç üreticilerinden biri haline getirirken, şirket tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı ilaç endüstrisinde tüm zamanların ticari olarak en başarılı ürünü olarak tarihe geçti. BioNTech, 2020 yılının ilk yarısında yaklaşık 142 milyon avro zarar açıklarken, bu yılın ilk yarısındaki net karı 3 milyar 915,3 milyon avroya ulaştı . Şirket, satışlarını geçen yılın ilk yarısına göre 100 kattan fazla artarak 69 milyon avrodan 7,36 milyar avroya çıkarırken, bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 15,9 milyar avroluk gelir öngörüldü. BioNTech, aşı üretiminde ortağı olan ABD’li Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100’ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik eƫti. İki ortak bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz, 2022 için ise 1 milyar doz aşı teslimatı için sözleşme imzaladığını açıkladı. BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ise şirketin borsadaki hisse senetlerinin değer kazanmasıyla yaklaşık 14 milyar avro servetleriyle Almanya’nın en zengin 10 kişisi arasında yer alıyor. Kovid-19 salgınıyla birlikte yıldızı parlayan biyoteknoloji sektörü Alman ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ekonomik büyümeye 0.5 puanlık katkı

Alman düşünce kuruluşu Makroekonomi Politika Enstitüsü (IMK) Başkanı Prof. Dr. Sebastian Dullien, Kovid-19 aşısının Alman ekonomisine katkısını değerlendirdi. Türk göçmenlerin çocuklarının kurdukları BioNTech’in 2021’de tek başına Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine 0,5 puanlık katkı sağlayacağını belirten Dullien, Alman ekonomisinin başta ABD ve Çin olmak üzere salgın sonrası ekonomik toparlanmadan fayda sağladığının altını çizdi.