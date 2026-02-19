  • İSTANBUL
Türkiye'den BM kürsüsünde net mesaj! "Gazze'de aktif rol almaya hazırız"

Türkiye'den BM kürsüsünde net mesaj! "Gazze'de aktif rol almaya hazırız"

TÜRKİYE’nin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) daimi temsilcisi büyükelçi Ahmet Yıldız, dünya beşten büyüktür iradesini bir kez daha BM kürsüsüne taşıdı. İşgalci İSRAİL'in BATI ŞERİA’da sürdürdüğü yasa dışı genişleme ve zulüm politikalarını sert sözlerle lanetleyen Yıldız, GAZZE’nin yeniden ayağa kalkması için katil sürüsünün bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini haykırdı.

Siyonist işgale sert kınama

BM güvenlik konseyi’nde "orta doğu'da durum" başlığı altında konuşan Yıldız, tüm dünyanın gözü GAZZE’deki ateşkes sürecindeyken, terör devleti İSRAİL'in BATI ŞERİA’da toprak gaspına devam ettiğini belirtti. Yıldız, TÜRKİYE'nin her türlü ilhak girişimini şiddetle reddettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

 

"Siyonist rejimin BATI ŞERİA’daki yasa dışı varlığını pekiştirmeye yönelik tek taraflı adımlarını lanetliyoruz. Bu eylemler uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve derhal son bulmalıdır."

 

"Katil israil Gazze’den defolmalıdır"

GAZZE’de yaşanan katliamın ardından bölgenin yeniden inşası için tek yolun işgalci gücün çekilmesi olduğunu belirten büyükelçi Yıldız, TÜRKİYE'nin bu süreçte her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu duyurdu. İnsani yardımları engelleyen ve yardım kuruluşlarına saldıran İSRAİL'in fütursuz tavırlarına tepki gösteren Yıldız, UNRWA'ya yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Barış için iki devletli çözüm şart

TÜRKİYE'nin ABD başkanı Donald Trump'ın planı da dahil olmak üzere barış çabalarına yapıcı destek verdiğini hatırlatan Yıldız, kalıcı huzurun ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti KUDÜS olan bağımsız bir FİLİSTİN devleti ile mümkün olacağını vurguladı. Uluslararası toplumu ve güvenlik konseyi’ni yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağıran Yıldız, İSRAİL’in bu hukuk tanımazlığına son verilmesi gerektiğini belirtti.

