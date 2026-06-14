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Sağlık Kovayı kapan vatandaşlar yangını söndürmeye koştu
Sağlık

Kovayı kapan vatandaşlar yangını söndürmeye koştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Kocaeli'nde plajda denize giren vatandaşlar da yangına kayıtsız kalmayarak, buldukları kova ve şişelerle su taşıyıp alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve plajda denize girerken alevleri fark edip kovalarla su taşıyan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Boran Sokak Darıca Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada plajda denize giren vatandaşlar da yangına kayıtsız kalmayarak, buldukları kova ve şişelerle su taşıyıp alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otluk alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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