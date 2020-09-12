  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovancılar Belediye Başkanı Akpınar, kullandığı araçla kaza yaptı
Aktüel

Kovancılar Belediye Başkanı Akpınar, kullandığı araçla kaza yaptı

Kazada, Akpınar ile 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:30:47 -
Kovancılar Belediye Başkanı Akpınar, kullandığı araçla kaza yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Akpınar yönetimindeki otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Şeyhhacı köyü mevkisinde, Mustafa Ekin idaresindeki 34 OO 1141 plakalı iş makinesine çarptı.

Kazada, Başkan Akpınar ile aile bireylerinin bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akpınar ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı