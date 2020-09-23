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Aktüel "Kovan", 25 Eylül'de vizyona giriyor
Aktüel

"Kovan", 25 Eylül'de vizyona giriyor

Artvin'in bir köyünde çekilen, uluslararası festivallerden ödülle dönen, Eylem Kaftan'ın yönettiği "Kovan" filmi sinemaseverlerle buluşuyor - Yönetmen Eylem Kaftan: - "Festival yolculuğumuz devam ediyor. Kovan, önümüzdeki hafta Zürih Film Festivali'nde gösterilecek. Ardından Madrid, Londra, Almanya ve Norveç'te çeşitli festivallerde yarışacak" - Oyuncu Burcu Salihoğlu: - "(Yeni tip koronavirüs salgını) Bu süreçte, 'İnsan doğanın neresinde?', 'Dünyaya, hayvanların gözünden nasıl bakıyoruz?' gibi sorulara cevap aradık. Tam da bunun sorgulandığını bir süreçte vizyona girmesi bence pozitif oldu. Ben başroldeki Ayşe karakterinin ablasını oynuyorum. Hayatı doğada geçmiş bir kadın ve kardeşiyle bu anlamda çatışmalar yaşıyor. Filmin özündeki dokuya çok fazla hizmet eden bir karakteri canlandırdığımı düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:54:16 -
"Kovan", 25 Eylül'de vizyona giriyor

İSTANBUL (AA) - Başrolünde Meryem Uzerli'nin rol aldığı ve Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kovan" filmi, 25 Eylül'de vizyona giriyor.

Cinemaximum Kanyon AVM'de gerçekleşen basın gösteriminde, AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Eylem Kaftan, filmin Türkiye genelinde 65 salonda cuma gününden itibaren izlenebileceğini söyledi.

Kaftan, film tamamlandıktan sonra 1 yıl boyunca ulusal ve uluslararası çeşitli festivallere katıldığını ve ödüller aldığını belirterek, "Festival yolculuğumuz devam ediyor. Kovan, önümüzdeki hafta Zürih Film Festivali'nde gösterilecek. Ardından Madrid, Londra, Almanya ve Norveç'te çeşitli festivallerde yarışacak." dedi.

Filmin oyuncularından Burcu Salihoğlu da filmin gösterim sürecinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araya böyle bir süreç girdi ama doğa filmi olması sebebiyle pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Bu süreçte, 'İnsan doğanın neresinde?', 'Dünyaya hayvanların gözünden nasıl bakıyoruz?' gibi sorulara cevap aradık. Tam da bunun sorgulandığını bir süreçte vizyona girmesi bence pozitif oldu. Ben başroldeki Ayşe karakterinin ablasını oynuyorum. Hayatı doğada geçmiş bir kadın ve kardeşiyle bu anlamda çatışmalar yaşıyor. Filmin özündeki dokuya çok fazla hizmet eden bir karakteri canlandırdığımı düşünüyorum. Oynamak da çok keyifliydi benim için. Çekim sürecinde bütün oyunculara oyuncu koçluğu yapmak da bana nasip oldu. O yüzden çok uzun süre sette kaldım. O sette kalış süreci de çok kıymetliydi. Benim için anlamı çok büyük bir rol diyebilirim."

- "Zor şartlarda 50 kişilik bir ekiple Artvin'de çekildi"

Filmin ortak yapımcısı Mustafa Karadeniz ise "Kovan"ın yeni tip koronavirüs salgın sürecinden sonra vizyona giren ilk Türk filmi olduğuna dikkati çekerek, "Zor şartlarda 50 kişilik bir ekiple Artvin'de çekildi. Bu hafta vizyona giriyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve TRT'nin ortak yapımcılığıyla çektik." ifadelerini kullandı.

Kovan filmiyle bir doğaya dönüş hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığını belirten Karadeniz, filmin şimdiye kadar katıldığı festivallerden önemli ödüller aldığını ve festival yolculuğunun da devam ettiğini dile getirdi.

- "Kovan"

Yapımcılığını Canol Balkaya ile Eylem Kaftan'ın birlikte üstlendiği filmde başrol oyuncusu Meryem Uzerli'ye Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu eşlik ediyor.

Türkiye'de tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde çekilen "Kovan", zamanın ruhunu yakalayan, insanı doğayla kurduğu ilişkiye dair farkındalığa çağıran bir doğa ve çevre filmi olarak nitelendiriliyor.

Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli'nin ortak yapımcı, Serdar Ünlütürk'ün görüntü yönetmeni, Emel Atkaya'nın cast direktörü olarak ekibinde yer aldığı filmin kurgusu Erkan Erdem, özgün müzikleri ise Emir Ersoy'a ait.

TRT'nin ortak yapımcı olduğu "Kovan" filmi, Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendisini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

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