  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Yenilmez'den Bülent Arınç'a tepki

AK Partili isim silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi
için kalan
Aktüel

Kovalamaca sırasında şüphelinin otomobiliyle çarpışan polis aracındaki komiser yardımcısı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:26:55 -
Kovalamaca sırasında şüphelinin otomobiliyle çarpışan polis aracındaki komiser yardımcısı yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da şüphelinin kullandığı otomobille ekip aracının kovalamaca sırasında çarpışması sonucu komiser yardımcısı yaralandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, Bursa'nın Gemlik ilçesinden kiralandığı öğrenilen ve "Dur" ihtarlarına uymayan 16 ABY 016 plakalı otomobili, Osmangazi Köprüsü'nde kovalamaya başladı.

Polis otosu, Bursa'nın İznik ilçesine kadar takip ettiği otomobille İlçe Devlet Hastanesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada Komiser Yardımcısı Y.T. yaralandı. Polisin arkasından üç el ateş ettiği otomobil, Hisardere köyü yolu üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, tarlalara doğru kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı komiser yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı