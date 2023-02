Kötülük, bela, can ve mal kayıplarıından kalkan gibi koruyacak dua! Deprem bilmillahillezi duası: Bismillahillezi La yedurru faziletleri

Depremden, kötülüklerden koruyan dua için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İçinde sıkıntı hissedenler, kaza ve bveladan korkanlar için... Yüce Allah'ımız, sıkıntıya düşen kullarının kendisine dua etmesini Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette belirtmektedir. İslam dininde dua zaman fark etmeksizin her an her vakit yapılmaktadır. Deprem duası nedir? Deprem anında hangi dua okunur? Ülkemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan depremden sonra deprem ilgili dua olup olmadığı merak ediliyor. Doğal afetler için okunacak belli başlı dualar vardır. Bununla birlikte depremle ilgili Resulullah Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı dua vardır.