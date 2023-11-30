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Aktüel Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!
Aktüel

Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 23:12:00 -
Kötü kokuyor diye gittiler, ceset buldular!

Adana'da, polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin dairesinde, erkek cesedi bulundu.

Adana'da, polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin dairesinde, erkek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 

İddiaya göre, bina sakinleri etrafa yayılan kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın zemin katındaki bir daireden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını açan ekipler, eve girdiklerinde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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