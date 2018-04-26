Kötü kokular buzdolabınızı esir almasın

İster elektrik kesintisinden dolayı olsun ister üstü açık unutulmuş kap/tencereler, yanlış yerleştirilmiş yiyecekler ya da unutulup çürümüş sebze ve meyveler yüzünden olsun öyle pratik bilgiler, öyle güzel yöntemler var ki buzdolabınıza sinen o kötü kokulardan sonsuza kadar kurtulmanızı sağlayacak. Tabii önce Buzdolabınızı güzelce temizleyin. Ardından sızlar için derlediğimiz pratik bilgileri uygulamaya geçebilirsiniz. İşte o pratik bilgiler:



ELMA SİRKESİ VE SU KARIŞIMI İLE KOKULARDAN KURTULUN



Elma sirkesi antiseptik özelliği ile bakterileri temizlerken hem de kokunun giderilmesine yardımcı olur.

KARBONAT İLE KÖTÜ KOKULARA SON



Bir kaba karbonat koyun. Koku gidene kadar buzdolabınızda tutun. Ayrıca günlük kokuların oluşmamasını istiyorsanız buzdolabınızda her zaman bir kap içinde karbonat bulundurabilirsiniz.

SÜTÜ BİR DE BÖYLE DENEYİN



Çay bardağına ya da küçük bir kaba az miktarda süt koyarak dolapta üstü açık şekilde bekletin. Süt kötü kokuları kendine çekme ve hapsetme özelliği vardır.

ÇAY DEMİNİ ÖYLE HEMEN ÇÖPE ATMAYIN



Bir yemek kaşığı kadar çay posasını dolaba koyun Bir gün önceden kalan çay demi işinize yarayacaktır. Üzerine bir dilim limon koyarsanız etkisi daha da artabilir.

KAHVE ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK



İçine pirinç taneleri attığınız Türk kahvesini buzdolabı raflarınıza yerleştirin Küçük bir kasenin içine koyduğunuz Türk kahvesinin içine bir kaşık pirinç karıştırmanız yeterli. Bu karışımı bir gece dolabınızda bekletin. Sabaha kokudan kurtulmuş olacaksınız.

KAHVE KADAR KAHVE ÇEKİRDEĞİ DE ETKİLİ



Türk kahvesi haricinde kahve çekirdekleri de kötü kokuyu hapseder Türk kahvesi yerine kahve çekirdeklerini de dolaba bırakabilir ve bu çekirdeklerin kötü kokuyu içine çekip hapsetmesine izin verebilirsiniz.

BİRAZ PAMUK BİRAZ VANİLYA



Bir pamuk parçasına vanilya dökün ve dolabın bir kenarına bırakın Bu pamuğu su dolu bir bardağın içine koyarak da buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemle sadece kötü kokulardan kurtulmuş olmayacak aynı zamanda buzdolabının içinin mis gibi vanilya koktuğunun farkedeceksiniz.

YULAF EZMESİ KÖTÜ KOKULARDAN ARINDIRIYOR



Buzdolabına ağzı açık şekilde bir kase yulaf ezmesini koyun Yulaf kokuları emmede oldukça başarılıdır. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğiniz yulaf ezmesi kötü kokudan eser bırakmayacaktır.

BİR TOMAR GAZETE DE İŞİNİZİ GÖRÜR



Tek başına yeterli olmasa da bir tomar gazete kağıdını buruşturup dolabınızın bir kenarına bırakın Zira gazete kağıdı da kötü kokuları emme özelliğine sahip.

MANGAL KÖMÜRÜ HİÇ AKLINIZA GELMEZDİ DEĞİL Mİ?



Sıra dışı ama oldukça etkili bir yöntem olarak buzdolabınıza mangal kömürü yerleştirin Mangal kömürünü bir kap içine koyun ya da delikler açtığınız bir poşetin içine ya da kağıt havlu üzerinde buzdolabınıza yerleştirin. Ancak dolabın tamamen boş ve kuru olmasına özen gösterin.

LİMON KESİP DOLABINIZA KOYUN



Limonu kesip dilimlerini bir tabak içinde buzdolabında bekletin. Ancak dilimleri sık sık yenilemeniz gerekir.