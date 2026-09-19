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Gündem Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!
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Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

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Kötü koku ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Camı kıran ekipler cansız bedenle karşılaştı!

Eskişehir’de kötü koku ihbarı üzerine camı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, içeride bir kişiyi ölü buldu.

Olay, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Özgüneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan ve son 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mesut T. (43) isimli şahsın evinden gelen kötü koku komşularının dikkatini çekti.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması sebebiyle Mesut T.'nin evine itfaiye ekipleri camı kırarak girdi. Ekipler içeride Mesut T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Belediye tabibi tarafından ölümü şüpheli olarak değerlendirilen adamın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, şahsın ölüm haberini alan yakınlarının evin önünde kavga ettiği ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle ayrıldığı öğrenildi.

Bekar olduğu ve çocuğu olmadığı belirtilen Mesut T.'nin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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