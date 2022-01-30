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Spor "Kötü haberlerim var" diyen Ümit Özat: Dualarınızı esirgemeyin
Spor

"Kötü haberlerim var" diyen Ümit Özat: Dualarınızı esirgemeyin

Teknik Direktör Ümit Özat koronavirüse yakalandı. "Sürecin sancılı geçtiğini" belirten Özat, "Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 08:14:00 -
"Kötü haberlerim var" diyen Ümit Özat: Dualarınızı esirgemeyin

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan efsane sol bek Ümit Özat'tan kötü bir haber geldi.

Köln'e transfer olup orada futbolu bırakan, sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özat, koronavirüse yakalandı. Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre, Özat'ın hastalığı ağır seyrediyor.

Ümit Özat, "Arkadaşlar size kötü haberlerim var. Maalesef covid olmuş bulunuyorum ve süreç biraz sancılı işliyor. Dualarınızı esirgemeyin. Şimdiden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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