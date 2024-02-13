Kötü haberi verdi! Ekrem'e bir şok da asker arkadaşından

RECEP YEŞİL İSTANBUL

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yanan İETT otobüslerine yolda kalan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu peş peşe gelen haberlerle şok üstüne şok yaşıyor.

2019 seçimlerinde İBB koltuğuna oturmasında büyük desteği olan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasıyla sarsılan İmamoğlu'na bir kötü haber de asker arkadaşından geldi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun asker arkadaşı Atılgan Bayar, dikkat çeken ifadeler kullandı.



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Paylaşımına İmamoğlu'nu etiketleyen Bayar "Sana kaybedeceğini haber vermek isterim. Sebebini biraz düşünürsen kendin bulabilirsin." dedi.

İşte Atılgan Bayar'ın o paylaşımı:

Sevgili eski arkadaşım @ekrem_imamoglu

Dündar ile gönderdiğin selamını aldım. Biraz geç geldi.

Aleyküm Selam.

Sana kaybedeceğini haber vermek isterim. Sebebini biraz düşünürsen kendin bulabilirsin.

Ceketini giy üşütme, Murat’a selam söyle. Atılgan.

HDP/DEM Parti'nin İstanbul adayı: Meral Danış Beştaş

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş'ı duyurmuştu.

DEM'in aday çıkarması sonrası Ekrem İmamoğlu için 'kaybedecek' yorumları yapılmıştı.