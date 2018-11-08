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Kötü haberi duyurdular! 5 bin kişi işten çıkarılacak

69 bin 500 çalışanı bulunan Kanada merkezli havacılık şirketi Bombardier, 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:12
Kötü haberi duyurdular! 5 bin kişi işten çıkarılacak

Kanadalı havacılık, teknoloji ve ulaşım şirketi Bombardier'den yapılan açıklamada şirketin gelecek 12-18 aylık dönemde toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verdiği belirtildi.

Şirketin açıklamasında henüz Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki üretim tesislerinde işte çıkarmaların olup olmayacağı bilgisine yer verilmezken, şirketin "Q serisi" uçak programı markasını 900 milyon dolar, "Havilland" markasını ise 300 milyon dolar karşılığında satmaya karar verdiği bildirildi.

Şirketin karı bu yıl iki kat arttı

Şirketin yeniden yapılanma planlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bombardier Üst Yöneticisi Alain Bellamare, "Bombardier'in portföyünün tüm potansiyelini ortaya çıkaracak gerekli adımları uygulamaya başlıyoruz." ifadesini kullandı. Bombardier'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artarak 267 milyon dolara ulaştı.

69 bin 500 çalışanı bulunuyor

Şirket 2019 yılının sonunda toplam gelirinin yüzde 10 artışla en az 18 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyor. Bombardier küresel operasyonlarında 4 bini Belfast'ta olmak üzere 69 bin 500 çalışanı istihdam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:12
  1. Kanada
  2. Bombardier
  3. Kuzey İrlanda

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