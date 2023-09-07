Kötü haber verildi! Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geliyor

Akaryakıtta motorin, benzin ve LPG'ye gelen ve ardı arkası kesilmeyen zamlar sürücülere zor günler yaşatmaya devam ediyor. Akaryakıt gurubunda bu kez kalyak ve fuel oil fiyatlarına zam geliyor. Söz konusu akaryakıt ürünlerine yapılan ayarlama doğrultusunda, bu geceden itibaren kalyakın fiyatında 1,34 lira; fuel oil fiyatında 91 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oil fiyatında ise 1,64 lira zam geliyor.

Motorin, benzin ve LPG'ye gelen zamlar sonrası çok sayıda vatandaş kendi araçları yerine toplu taşıma kullanmaya başladı.

Güncel olarak büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 36,75 TL

Motorinin litre fiyatı 37,82 TL

LPG litre fiyatı 17,14 TL

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İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 36,80 TL

Motorinin litre fiyatı 37,89 TL

LPG litre fiyatı 17,60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzinin litre fiyatı 37,36 TL

Motorinin litre fiyatı 38,44 TL

LPG litre fiyatı 17,59 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzinin litre fiyatı 37,46 TL

Motorinin litre fiyatı 38,58 TL

LPG litre fiyatı 17,33 TL

Kalyak da zam tarihi belli oldu

Son olarak zam gelen akaryakıt ürünler, kalorifer yakıtının (kalyak) fiyatı 1,34 lira; fuel oil fiyatı 91 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 1,64 lira yükseltildi.

Sektör kaynakları gelen zammın dünya petrol fiyatlarındaki artış eğilimi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olduğu belirtildi. Bu geceden itibaren geçerli olan zamlar sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda kalyak fiyatı 28,61TL/lt; fuel oilin fiyatı 24,53TL/lt, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 21,94TL/lt olacak.