Kötü haber geldi! Türkiye için Şampiyonlar Ligi zora girdi
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu hafta evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını olumsuz etkiledi. Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için en az 10. sırada olması gereken Türkiye, şu an 11. sırada yer alıyor.25 Ekim 2019 Cuma 11:20
Dün gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.
Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.
İşte ülkelerin puan durumları...
1 - İSPANYA - 90.855
2 - İNGİLTERE - 79.605
3 - ALMANYA - 62.355
4 - İTALYA - 61.225
5 - FRANSA - 52.415
6 - PORTEKİZ - 44.849
7 - RUSYA - 43.883
8 - BELÇİKA - 35.500
9 - HOLLANDA - 33.350
10 - UKRAYNA - 32.500
11 - TÜRKİYE - 31.400
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