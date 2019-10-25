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Kötü haber geldi! Türkiye için Şampiyonlar Ligi zora girdi

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu hafta evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını olumsuz etkiledi. Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için en az 10. sırada olması gereken Türkiye, şu an 11. sırada yer alıyor.

25 Ekim 2019 Cuma 11:20
Kötü haber geldi! Türkiye için Şampiyonlar Ligi zora girdi

Dün gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.

Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.

İşte ülkelerin puan durumları...

1 - İSPANYA - 90.855

2 - İNGİLTERE - 79.605

3 - ALMANYA - 62.355

4 - İTALYA - 61.225

5 - FRANSA - 52.415

6 - PORTEKİZ - 44.849

7 - RUSYA - 43.883

8 - BELÇİKA - 35.500

9 - HOLLANDA - 33.350

10 - UKRAYNA - 32.500

11 - TÜRKİYE - 31.400

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:20
  1. Trabzon
  2. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler11 sa önce
    FB.HARİÇ,DİĞER TAKIMLAR SANKİ CHP GİBİ(((
  • Ali BULUT Ali BULUT 16 sa önce
    Çok iyi olmuş, bu sistemsizligin sonucu gelinen nokta bu, kimsenin sasirdiginida sanmiyorum. Böylece belki ligde şampiyonluk yani samp. ligi için kulüpler birbirine saldırmaktan hakaret etmekten vazgeçip neden bu noktaya gelindi diye düşünüp alt yapı yatirimi yaparlar

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