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Medya Kötü haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu yoğun bakıma alındı
Medya

Kötü haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu yoğun bakıma alındı

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Toygun Ateş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:06:00 -
Kötü haber geldi! Diriliş Ertuğrul oyuncusu yoğun bakıma alındı

Film çekimi için bulunduğu Malatya'da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi.

Kötü haberi duyuran sanatçı Onur Akay, 66 yaşındaki oyuncunun durumunun ağır olduğu belirterek “Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yattığını söylediler" dedi.

Toygun Ateş, Diriliş Ertuğrul dizisinde papaz karakterini oynayan isimlerden biriydi.

Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi’nde de Ethem karakterini oynamıştı.

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