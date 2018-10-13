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Kötü haber geldi: 4 asker yaralı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların gerçekleştirildiği bölgeye yıldırım düştü. Olayda 4 asker, yaralandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:08
Kötü haber geldi: 4 asker yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde 4 asker, operasyon sırasında yıldırımın düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Savur ilçesi Sürgücü köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdiği bölgeye yıldırım düştü. Olayda, 4 asker yaralandı.

Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:08
  1. Diyarbakır
  2. Jandarma
  3. Mardin
  4. Savur
  5. PKK

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