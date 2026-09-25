Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir
Yemeklere lezzet katmak amacıyla evde hazırlanan sarımsaklı yağlar, düşük asit ve yetersiz oksijen ortamı nedeniyle ölümcül "Clostridium botulinum" bakterisinin üremesi için elverişli bir zemin hazırlıyor. Gıdanın kokusundan veya tadından anlaşılamayan bu görünmez tehlike, insan vücuduna girdiğinde doğrudan sinir sistemini hedef alarak solunum kaslarının felç olmasına kadar varabilen ağır botulizm zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür ev yapımı karışımların asla oda sıcaklığında bekletilmemesi ve en geç dört gün içinde tüketilerek buzdolabında saklanması gerektiği konusunda uyarıyor.