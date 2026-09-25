Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

Botulizm nadir görülse de çok ciddi ve hayati tehlike oluşturabilen bir zehirlenmedir. Hastalık; bulanık veya çift görme, göz kapaklarında sarkma, ağız kuruluğu, konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda vücutta yayılan kas güçsüzlüğü görülebilir. Zehirlenmenin ağır seyretmesi halinde solunum kaslarının felç olması ve buna bağlı olarak yaşamı tehdit eden solunum yetmezliği gelişmesi mümkündür. Bu nedenle evde hazırlanan sarımsaklı yağların oda sıcaklığında bekletilmemesi, buzdolabında saklanması ve birkaç gün içinde tüketilmesi önem taşıyor.