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Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

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Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

Yemeklere lezzet katmak amacıyla evde hazırlanan sarımsaklı yağlar, düşük asit ve yetersiz oksijen ortamı nedeniyle ölümcül "Clostridium botulinum" bakterisinin üremesi için elverişli bir zemin hazırlıyor. Gıdanın kokusundan veya tadından anlaşılamayan bu görünmez tehlike, insan vücuduna girdiğinde doğrudan sinir sistemini hedef alarak solunum kaslarının felç olmasına kadar varabilen ağır botulizm zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür ev yapımı karışımların asla oda sıcaklığında bekletilmemesi ve en geç dört gün içinde tüketilerek buzdolabında saklanması gerektiği konusunda uyarıyor.

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Foto - Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

Çiğ sarımsak, düşük asitli bir gıda olduğu için yağın içerisine konulduğunda Clostridium botulinum bakterisinin gelişmesine elverişli bir ortam oluşabilir. Özellikle karışımın oda sıcaklığında bekletilmesi, bakterinin çoğalmasına ve botulizme neden olan toksini üretmesine uygun koşullar oluşturabilir. Clostridium botulinum sporları bazı gıdalarda doğal olarak bulunabilir. Sarımsağın yağ içerisinde ve düşük oksijenli bir ortamda tutulması, özellikle de oda sıcaklığında bekletilmesi, bu bakterinin gelişmesi açısından risk oluşturur.

#2
Foto - Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

Bu nedenle uzmanlar, ev yapımı sarımsak yağının oda sıcaklığında saklanmaması konusunda uyarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sarımsakla hazırlanmış yağların buzdolabında tutulmasını ve dört gün içinde kullanılmayan kısmın atılmasını öneriyor. Botulinum toksinini daha tehlikeli hale getiren unsurlardan biri, gıdanın kokusu, tadı veya görünümünden güvenilir şekilde anlaşılamaması. Bu nedenle yağda bekletilmiş sarımsağın güvenli olup olmadığı yalnızca koklanarak veya tadına bakılarak belirlenemez.

#3
Foto - Mutfaktaki masum lezzet büyük tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: O şekilde saklıyorsanız ölümcül olabilir

Botulizm nadir görülse de çok ciddi ve hayati tehlike oluşturabilen bir zehirlenmedir. Hastalık; bulanık veya çift görme, göz kapaklarında sarkma, ağız kuruluğu, konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir. İlerleyen vakalarda vücutta yayılan kas güçsüzlüğü görülebilir. Zehirlenmenin ağır seyretmesi halinde solunum kaslarının felç olması ve buna bağlı olarak yaşamı tehdit eden solunum yetmezliği gelişmesi mümkündür. Bu nedenle evde hazırlanan sarımsaklı yağların oda sıcaklığında bekletilmemesi, buzdolabında saklanması ve birkaç gün içinde tüketilmesi önem taşıyor.

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