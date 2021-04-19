  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kötü haber bu kez Rusya'dan geldi: İki yeni mutasyon görüldü
Dünya

Kötü haber bu kez Rusya'dan geldi: İki yeni mutasyon görüldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste ortaya çıkan yeni mutasyonlar salgını kötü bir hale getirmiş durumda. Son olarak Rusya'da iki yeni mutasyon görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:11:00 -
Kötü haber bu kez Rusya'dan geldi: İki yeni mutasyon görüldü

Koronavirüs salgınında bir bir ortaya çıkan mutasyonlar hem vaka sayılarını artırdı hem de aşılar konusunda soru işaretleri yarattı. İngiltere, Brezilya, Güney Afrika derken bu kez de Rusya'dan yeni mutasyon haberi geldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Rusya'da Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafından yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz” diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

Koronavirüs bilançosu

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile birlikte şuana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690’a çıktı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe planı kamerada! İnanılmaz görüntüler
Dünya

Darbe planı kamerada! İnanılmaz görüntüler

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile Moskova'da düzenlediği operasyonda Belarus Cumhurbaşkanı Lu..
Türkiye'ye karşı skandal adım! İki gemi ile girdiler
Dünya

Türkiye'ye karşı skandal adım! İki gemi ile girdiler

Doğu Akdeniz'de provoke edici adımlarını sürdüren Yunanistan'ın Fransız gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal etme girişiminde bulundu. Tür..
Sputnik V’nin Türkiye'de üretimine onay çıktı!
Korona Virüs

Sputnik V’nin Türkiye'de üretimine onay çıktı!

Rus yapımı Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için onay verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay