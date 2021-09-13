Kötü beslenme dikkat kaybına yol açıyor

Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve sağlıksız beslenen öğrencilerinin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları çektikleri, okul devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu ortaya konmuştur. Aileler çocuklarının yalnızca okul başarılarıyla değil sağlıklı beslenme davranışları geliştirmeleriyle de yakından ilgilenmelidir.

Yapılan birçok çalışmada, son zamanlarda çocuklarda başta olmak üzere her yaş grubunda abur cubur besinlerin tüketiminin arttığı görülmektedir. Gazlı içecek, meşrubat gibi içecekler, patates kızartması, cips, şekerleme ve dondurma çocuklar tarafından en çok tüketilen abur cubur besinlerdir. Okul çocuklarında enerji ve besin ögelerinin yetersiz, zararlı yiyeceklerin alımı büyüme ve okul başarısını olumsuz yönde etkiler. Büyümenin hızlandığı okul dönemde tüm besin ögeleri, özellikle kalsiyum, demir ve çinko gereksinimi diğer yaş dönemlerine göre belirgin şekilde artmaktadır.

İyi planlanmış bir beslenme programı ile birlikte okul içerisinde satışa sunulan gıda maddelerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayıcı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına temel teşkil edici nitelikte olması gerekmektedir. Okula giden çocuğa mutlaka beslenme çantasında besleyici yiyecekler olmalıdır.