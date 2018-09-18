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Kötü ayak kokusunun çaresi...

Karbonat vücutta neyi sağlar? Peki karbonatlı su ne işe yarar? Faydası nedir? İşte detayları...

18 Eylül 2018 Salı 18:34
Kötü ayak kokusunun çaresi...

Karbonatlı su zayıflamaya etkisi olduğu kadar cildinde güzelleşmesinde etkilidir. Doğru şekilde ve bilinçli tüketerek karbonatlı sudan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

Suyun alkali olmasını sağlayarak Ph seviyesinin yükselmesinde etkilidir.

Karbonatı su ile karıştırarak güneş yanığı oluşan yerlere sürüldüğünde sızıları azalır.

Hafif yanıklarda karbonatlı su etkilidir.

Karbonatlı su ile dişlerin beyazlamaları sağlanır.

Ağız kokusunun giderilmesi için karbonatlı su ile gargara yapılır.

Kötü kokan ayaklar karbonatlı suda bekletilerek önlenebilir.

Çatlayan ve kuruyan ayakları için sıcak suya karbonat ve sirke ekleyip 20 dakika bekletin.

Peeling etkisi oluşturan karbonatlı su ile cildi tahriş etmeden masaj yapılır.

Cildin yumuşamasında karbonatlı su etkilidir.

Saçlarda oluşan kepeklenme için karbonatlı su ile durulanabilir.

Dezenfektan özelliği bulunur.

Karbonatlı su ile kirli ve yağlı alanlar temizlenir.

Karbonatlı su mide rahatsızlıklarının azalmasına yardımcı olur.

Karbonatlı su ile ciltte bulunan hücrelerin aktif hale gelmesi sağlanır.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:34
  1. karbonat
  2. karbonatlı su
  3. ayak kokusu
  4. pratik bilgiler

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