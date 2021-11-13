Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz

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Türkiye’nin ve İslam dünyasının son dönemde yetiştirdiği en büyük din alimlerinden olan ve kaleme aldığı eser ve öğretileriyle bugün hâlâ milyonlarca kişiye ışık olan Mehmet Zahid Kotku vefatının üzerinden 41 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. Nakşi tarikatı büyüklerinden Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhanevi halifelerinden Ömer Ziyâeddin Efendi ve Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında tasavvuf eğitimi gören Mehmet Zahid Efendi, Birinci Dünya Savaşı sırasında askere alındı, çeşitli cephelerde hizmet verdi ve gazi oldu. 1952’de Kazanlı Abdulaziz Bekkine’nin vefatı üzerine İstanbul’a gelerek, Ümmü Gülsüm Mescidi’nde göreve başladı. 1958 tarihinde İskenderpaşa Camii’ne naklolundu ve vefatına kadar bu görevde kaldı. 1980 senesinde hacca gitti. Dönüşünde sağlık durumu kötüleşmişti. 13 Kasım 1980’de Hakk’a yürüdü. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve eski Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal gibi isimler başta olmak üzere birçok siyasetçi ve devlet adamının ilminden feyzlendiği Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi Süleymaniye Camii avlusunda medfun bulunmaktadır.