  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz
Aktüel

Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz

13 Kasım 1980 tarihinde ebedi aleme irtihal eden büyük İslam alimi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri vefatının 41. Sene-i devriyesinde dualarla ve rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:03:00 -
Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ve İslam dünyasının son dönemde yetiştirdiği en büyük din alimlerinden olan ve kaleme aldığı eser ve öğretileriyle bugün hâlâ milyonlarca kişiye ışık olan Mehmet Zahid Kotku vefatının üzerinden 41 koca yıl geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. Nakşi tarikatı büyüklerinden Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhanevi halifelerinden Ömer Ziyâeddin Efendi ve Mustafa Feyzi Efendi’nin yanında tasavvuf eğitimi gören Mehmet Zahid Efendi, Birinci Dünya Savaşı sırasında askere alındı, çeşitli cephelerde hizmet verdi ve gazi oldu. 1952’de Kazanlı Abdulaziz Bekkine’nin vefatı üzerine İstanbul’a gelerek, Ümmü Gülsüm Mescidi’nde göreve başladı. 1958 tarihinde İskenderpaşa Camii’ne naklolundu ve vefatına kadar bu görevde kaldı. 1980 senesinde hacca gitti. Dönüşünde sağlık durumu kötüleşmişti. 13 Kasım 1980’de Hakk’a yürüdü. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve eski Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal gibi isimler başta olmak üzere birçok siyasetçi ve devlet adamının ilminden feyzlendiği Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi Süleymaniye Camii avlusunda medfun bulunmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Trafiği yapay zeka yönetecek
Teknoloji

Trafiği yapay zeka yönetecek

Samsun’da ulaşım master planı kapsamında Akıllı Şehir Uygulamaları ile 32 noktaya park takip sistemi, 19 noktaya kırmızı ışık ihlal sistemi ..
Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?
İSLAM

Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?

Günümüz dünyasının getirdiği teknolojik yenilikler ve değişimler birçok kolaylığa vesile olmasının yanısıra muhafazakar insanlarda "Acaba bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay