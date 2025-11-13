  • İSTANBUL
Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında şok bir detaya ulaşıldı. Zorlu Otel’de bulunan 2604 numaralı odanın adeta bir karargâh gibi kullanıldığı, aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok ismin bu odadaki toplantılara katıldığı ortaya çıktı.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu›na yönelik «çıkar amaçlı suç örgütü» soruşturmasında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianame, çarpıcı detaylarla gündeme oturdu. Savcılığın etkin pişmanlık ifadelerine dayandırdığı belgede, lüks Zorlu Otel’in 2604 numaralı odasında gerçekleşen gizli bir görüşme, soruşturmanın en tartışmalı noktalarından biri haline geldi. İddiaya göre, oda “kızıl saçlı bir kadın savcı” ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan arasında 4 saatlik bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. HTS baz istasyonu kayıtları ise odanın İmamoğlu dahil birçok şüpheliyi “mıknatıs” gibi çektiğini ortaya koydu. Bu “köstebek” iddiası, yargıdaki sızma şüphelerini alevlendirdi. İddianamede yer alan ve şüpheli Servet Yıldırım’ın 16 Haziran 2025 tarihli ifadesine dayanan bölüm, adeta bir casusluk romanı gibi: “...Operasyon sonrasında ev hapsinde iken Abim Güven Yıldırım bana İBB’ye yönelik ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce Zorlu Otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile Ekrem İMAMOĞLU’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Görüşmeye gelen kızıl saçlı kadın savcıyı bizzat odaya asansörle kendisinin çıkardığını, hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini bu erkek olan şahsa yanındaki ‘bayan’ kim diye sorduğunda, kızıl saçlı kadının bana ‘bayan’ diye hitap edemezsin ‘kadın’ diye hitap edeceksin dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da ‘savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et’ dediğini bu konuşma üzerine gelen kızıl saçlı kadının savcı olduğunu anladığını söyledi….”
Bu ifade, Yıldırım’ın kardeşi Güven Yıldırım’ın aktardığı anekdotlara dayanıyor. Savcılık, görüşmenin soruşturma öncesi “örgüt savunması” için yapıldığını öne sürerken, kızıl saçlı kadının kimliği hâlâ gizemini koruyor. İddianameye göre, bu buluşma, Pehlivan’ın “hukuk grubu” içindeki rolünü pekiştiriyor: Avukatın, tutuklu şüphelilere “diktatörce” talimatlar verdiği, hatta “ailen ve çocukların için dik dur” diye tehdit ettiği iddia ediliyor.

 

Savcılığın talimatıyla kolluk kuvvetlerince yapılan HTS baz istasyonu incelemesi, iddiaları somutlaştırdı. Şüpheli Mehmet Pehlivan’ın cep telefonu, 23 Nisan 2024’ten 16 Ocak 2025’e kadar tam 11 kez Zorlu Otel’in 2604 numaralı odasının bulunduğu baz istasyonunda sinyal verdi.

Kayıtlar şöyle:

- *23.04.2024*: Hüseyin Köksal ile,
- *01.10.2024*: Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Köksal ile,
- *25.10.2024*: Hüseyin Köksal ve Murat Kapki ile
- *28.10.2024*: Hüseyin Köksal ile,
- *30.10.2024*: Hüseyin Köksal ile,
- *07.11.2024*: Hüseyin Köksal ile,
- *14.11.2024*: Hüseyin Köksal ile,
- *19.11.2024*: Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Kapki ile,
- *15.12.2024*: Ekrem İmamoğlu ile,
- *13.01.2025*: Hüseyin Köksal ile,
- *16.01.2025*: Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Köksal ile.

 

Bu kayıtlar, odanın “gizli operasyon merkezi” gibi kullanıldığını gösteriyor. Özellikle İmamoğlu’nun iki kez (19 Kasım ve 16 Ocak) Pehlivan’la aynı bazda tespit edilmesi, savcılığın “örgüt lideri” tezini güçlendiriyor. Hüseyin Köksal gibi isimler ise “örgüt yöneticisi” şüphelileri arasında yer alıyor.

Başsavcı Akın Gürlek, iddianameyi basın mensuplarına açıklarken, “Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu. İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler, biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Bu dosya bir an önce neticeye kavuşmalı” dedi. Savcılık, İmamoğlu için 142 suçtan 2 bin 430 yıla kadar hapis talep ederken, Pehlivan’ı “avukatlık görevini kötüye kullanarak baskı kurmak”la suçluyor.

Kaynak: Yeniakit

