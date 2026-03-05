  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 Mart 2011: Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı (Müftü, Vaiz) İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı Bölge diken üstünde! Bir suikast daha Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar İsrail'de ekonomi paniği! Yeni karar aldılar İsrail kullanışlı taşeron buldu! PJAK hareketlendi İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu Hizbullah'tan misilleme! İsrail askerleri hedef alındı
Yaşam Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
Yaşam

Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Emekli öğretmenin büyük şansı! Telefonun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

Burdur’da emekli öğretmen Ahmet S., telefonda konuştuğu kişinin verdiği hesaba para göndermek için ATM’ye gitti. Ancak cep telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’nin arızalanması, dolandırıcılık girişimini engelledi.

Burdur’da emekli öğretmen Ahmet S., dolandırıcıların hedefi oldu. Ancak cep telefonunun şarjının bitmesi ve ATM’nin arızalanması yaşlı adamın para göndermesini engelleyince dolandırıcılık girişimi son anda boşa çıktı.

 

ATM üzerinden ödeme yapmak istedi

Ahmet S.'yi dün saat 16.00 sıralarında telefonla arayan kişi, vereceği hesaba göndereceği paranın 2-3 katını kazandırabileceğini söyledi. İstanbul'dan aradığını söyleyen telefondaki kişiye inanmayan Ahmet S., bir süre sonra ikna oldu ve işlem yapmak için banka şubesine gitti. Ahmet S.'nin hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi ve görevli memur, dolandırılacağı uyarısında bulunarak, işlem yapmamasını istedi. Dışarı çıkan Ahmet S., bir süre sonra tekrar şubeye girip, telefondaki kişinin verdiği hesaba para göndermek istedi. Banka görevlileri tarafından yine uyarılıp gönderilen Ahmet S., üçüncü kez geldiğinde bu kez görevliler polise haber verdi. İhbarla banka şubesine polis ekibi yönlendirilirken, Ahmet S. ise ATM üzerinden işlem yapmak istedi. Ahmet S.'nin dolandırıcının hesabına para göndermeye çalıştığı ATM arızalanırken, cep telefonunun da şarjı bitti. Bu nedenle işlem yapamayan Ahmet S.'nin yardımına bu kez polis ve yakın arkadaşları yetişti. Ahmet S. dolandırılacağı konusunda ikna edildikten sonra bankadan ayrıldı. Ahmet S.'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

Güvenlik görevlisi ve polisler vazgeçirdi

Ahmet S., “Bir süredir telefonla konuşuyorduk. 11 bin lira gönderirsem fazla para kazanacağımı söyledi. Adam bana güven verdi. Hakikaten para yatırmak içimden geçti. Emekli maaşımı başka bankadan alıyorum. Maaşımı çekip ATM’den gönderecekken telefonumun şarjı bitti, ATM arızalandı, güvenlik görevlisi, polisler, samimi arkadaşlarımız vazgeçirdi. Helal paramız harama gitmedi” dedi.

Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!
Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!

Gündem

Vatandaşın kanını emen "Başkomiser" yalanı patladı! 20 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı!

İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!
İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Yerel

İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama
Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama

Gündem

Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama

Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat
Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat

Gündem

Telefon tuzağı artıyor: ‘Yanlış gönderildi’ dolandırıcılığına dikkat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23