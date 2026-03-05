‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu
Mersin'de Hint Okyanusu kaynaklı ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' balığı tezgahlarda yerini aldı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, son yıllarda deniz suyu sıcaklığındaki artış ve gemi hareketliliği nedeniyle tropikal balık türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığını söyledi. Mersin Balık Pazarı'nda Akdeniz'de nadir görülen bir balık türü tezgâhlarda satışa sunuldu. Balıkçıların ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' olarak adlandırdığı balığın Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtildi.