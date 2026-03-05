  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlılar Türkiye'nin dört ilini gözünü kestirdi! Listede bir il var ki herkesi şaşırttı Manchester United Tedesco'yu izliyor: Alman hoca yolcu mu? Transfer bombası patlamak üzere mi? Gözünü o koltuğa kestirdi: Beşiktaş'ta rota çizildi: Şampiyonlar Ligi Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! ABD’de İran savaşı anketi Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık... Hint Okyanusu’ndan Mersin’e geldiler! Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor ABD ordusu Kudüs fay hattında çatırdıyor: Pentagon’da kıyamet kopuyor... Dev ordu içten çöküyor Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Gıda
6
Yeniakit Publisher
‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu
IHA Giriş Tarihi:

‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Mersin'de Hint Okyanusu kaynaklı ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' balığı tezgahlarda yerini aldı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, son yıllarda deniz suyu sıcaklığındaki artış ve gemi hareketliliği nedeniyle tropikal balık türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığını söyledi. Mersin Balık Pazarı'nda Akdeniz'de nadir görülen bir balık türü tezgâhlarda satışa sunuldu. Balıkçıların ‘portakal benekli' ya da ‘kırmızı benekli lagos' olarak adlandırdığı balığın Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtildi.

#1
Foto - ‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Polat, son yıllarda Akdeniz'de farklı balık türlerinin görülmeye başladığını belirterek, denizlerdeki değişimin bu türlerin ortaya çıkmasında etkili olduğunu ifade etti. Polat, balığın bölgeye geliş nedenlerine ilişkin, "Akdeniz'de daha önce de yaşadığımız gibi Hint Okyanusu kaynaklı değişik balıklar geliyor. Bu balıklar bizim denizimizde olmayan balıklar. Havaların sıcaklığı, deniz suyunun sıcaklığı, tuz oranı ve gelen yük gemilerinin sintine sularıyla bazı balık türleri buraya gelebiliyor. Bu balık türünün de oradan geldiğini düşünüyoruz" dedi.

#2
Foto - ‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Balığın Akdeniz'e özgü olmadığını söyleyen Polat, "Bu gördüğünüz kırmızı benekli lagos dediğimiz balıktır, portakal benekli de deniyor buna. Bu Akdeniz'e özgü bir balık değildir, tamamen Hint Okyanusu kaynaklıdır. 5-6 yıl önce Antalya Körfezi'nde görülmüştü. Şimdi Mersin'de de denk geldik" diye konuştu.

#3
Foto - ‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Akdeniz'de zamanla tropikal özelliklerin görülmeye başladığını dile getiren Polat, "Yıllar içerisinde Akdeniz artık tropikal bir deniz olmaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle, gemilerin hareketliliğiyle ve doğanın kendi içindeki gücüyle Akdeniz'de de değişkenlik oluyor. Böyle tropikal balıklar buraya gelmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Balığın lezzetli bir tür olduğunu belirten Polat, "Portakal benekli, yani kırmızı benekli lagos dediğimiz balık gayet lezzetli bir balık. Okyanusta yetişen bir balık. Eti bembeyaz, pamuk gibidir ve yumuşaktır. Her zaman çıkan bir balık çeşidi değil. Biz de tezgahımıza koyduk, satışa sunuyoruz" dedi.

#5
Foto - ‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu

Balığa talep olduğunu söyleyen Polat, "Sabah bir tanesini sattık. Bu balığı bilen ve tanıyan satın alıyor. Elimizde 6-7 tane vardı, şu an 5 tane kaldı" şeklinde konuştu. Balığın kilosunun 700 TL'den satıldığını ifade eden Polat, "Normalde lagos balığını 700 ile bin TL arasında toptan fiyatına satıyoruz. Bu balık yeni çıktığı için tanınması yeni olduğu için fiyatını diğer lagosa göre düşük tuttuk ve kilosunu 700 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23