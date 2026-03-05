  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Bitlis’in Adilcevaz ilçesind bulunan Fatih Camii’nde sabah namazına gelen vatandaşlar, cami içinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

#1
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii’nde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

#2
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, cami kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvarlara zarar verip mermerleri kırdıktan sonra halıların üzerinde sigara izmaritlerini söndürüldükleri tespit edildi.

#3
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

#4
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

#5
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Cami cemaatinden Muhammed Karayılan, yaşanan olaya tepki göstererek, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Camiye çirkin saldırı! Kapıyı kırıp halılarda sigara söndürdüler

Vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Yorumlar

Vahap

Kameranız neden yoktu.
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren saldırıların mimarı Trump’ın nükleer bir felaketi tetikleyecek adımları, ABD Senatosu’nda mercek altına alın..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu
Gündem

Saatlerdir hiçbir açıklama yapmamışlardı! Ve İran Türkiye'ye atılan füzeyle ilgili sessizliğini bozdu

Hatay'da NATO tarafından düşürülen İran füzesiyle ilgili Tahran yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye topraklarına doğru..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
