Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Kefir Ramazan'da nasıl tüketilmeli? Sahurda: 1 bardak kefir hem tok tutar hem de gün içi kan şekeri dengesi için faydalıdır. İftardan 1–2 saat sonra ise, tatlı yerine kefir içmek, hem kalori alımını azaltır hem de sindirimi rahatlatır.