Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Ramazan'da en çok şikâyet edilen sağlık konularının başında sindirim sorunları ve kabızlık geliyor

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Prof. Dr. Vedat Göral, "Mucize değil ama güçlü bir destekçi" dediği kefirin, iftar ve sahur sofralarındaki faydasını Merve Kantarcı Çulha'ya anlattı. İşte Ramazan'da kefir içmenin vücuda etkileri…

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Ramazan'da değişen öğün saatleri ve uzayan açlık süreleri, hem metabolizmayı hem de sindirim sistemini doğrudan etkiliyor. Pek çok kişi Ramazan'da kilo vermeyi hedeflerken "Ne içsem de tok kalsam?" sorusuna yanıt arıyor ve genelde akla ilk kefir geliyor. Peki, kefir içmek kilo verdirir mi?

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sahur ve iftar sofralarının gizli kahramanı kefiri mercek altına aldı.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Kefir, Ramazan'da kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak tek başına mucize değildir. Doğru şekilde kullanılırsa, iftar–sahur düzenine, besleyici ve tok tutucu bir ek olabilir. Tokluk yaratarak, az yemeğe neden olabilir.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Öncelilkle, kişiyi tok tutar. Protein ve probiyotik içeriği sayesinde, uzun süre tokluk sağlar. Bu da iftar sonrası aşırı yeme isteğini azaltabilir.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Sindirim sistemini destekler. Ramazan'da düzensiz yeme sebebiyle oluşan şişkinlik, kabızlık gibi sorunları azaltabilir. Daha dengeli bir iftar menüsü kurmaya yardım eder: Özellikle ağır yemeklerden sonra daha hafif bir ara öğün alternatifi olabilir.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Kefir Ramazan'da nasıl tüketilmeli? Sahurda: 1 bardak kefir hem tok tutar hem de gün içi kan şekeri dengesi için faydalıdır. İftardan 1–2 saat sonra ise, tatlı yerine kefir içmek, hem kalori alımını azaltır hem de sindirimi rahatlatır.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Ramazan'da uzun açlık süreleri, ani büyük öğünler ve uyku düzenindeki değişiklikler bağırsak hareketlerini ve mikrobiyotayı etkileyebilir. Probiyotikler ve fermente gıdalar bu dönemde birçok açıdan fayda sağlayabilir; ancak bazı durumlarda dikkatli tüketmek gerekir.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

Ramazan'da probiyotikler ve fermente gıdaların (yoğurt, kefir, turşu vb.) bağırsak sağlığına katkıları 1) Düzenli bağırsak hareketleri sağlar. Uzayan açlık süreleri kabızlığa yol açabilir. Probiyotik bakteriler (Lactobacillus, Bifidobacterium vb.) bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık riskini azaltabilir.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

2) Sindirim rahatlığı oluşur. İftarda hızlı ve ağır yemek sindirim sorunlarını artırır. Yoğurt ve kefir gibi fermente ürünler, Laktaz enzimi üretimine katkı sağlayarak laktoz sindirimini kolaylaştırabilir, gaz, şişkinlik ve hazımsızlığı azaltabilir. 3) Bağırsak mikrobiyotasını destekler. Açlık–tokluk döngüsündeki değişiklikler mikrobiyota dengesini etkileyebilir. Fermente gıdalar bu dengeyi destekler, bağışıklık sistemine katkı sağlar.

Foto - Ramazan'da kefir içmek kilo verdirir mi? Gastroenteroji uzmanı tek tek açıkladı...

4) Tokluk hissi ve kan şekeri dengesini sağlar. Yoğurt/kefir gibi protein ve probiyotik içeren gıdalar tokluk hissini artırır. İftardan sonra tüketildiğinde kan şekeri dalgalanmalarını daha dengeli hale getirebilir. 5) Mide sağlığına destek sağlar. Yoğurdun fermente yapısı mideyi rahatlatabilir ve reflü, yanma şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir (kişiye göre değişir).

