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Dünya

Kosova'dan Kovid-19 yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:26:00 -
Kosova'dan Kovid-19 yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür

 

 

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, dostça gerçekleşen toplantıda Kurti'nin büyükelçi Sakar'ı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durum hakkında bilgilendirdiği ve Türkiye'ye Kosova için verdiği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Büyükelçi Sakar'ın, Kurti'yi Kovid-19 ile ilgili durumun yönetimi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında tebrik ettiği aktarılan açıklamada, tarafların iki ülke arasında iyi ilişkiler ve ekonomik yatırımda stratejik ortaklık konularında anlaşma sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı 8 Nisan'da Kosova'ya, Kosova'ya gönderdiği ikinci tıbbi malzeme yardımı ise geçtiğimiz hafta başkent Priştine'ye ulaşmıştı.

 

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