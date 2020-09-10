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Aktüel Kosova'da Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi
Aktüel

Kosova'da Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:16:55 -
Kosova'da Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanışı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

İDEA derneğinin Prizren’de düzenlediği kapanış programına, YTB Balkan Masası Koordinatörü Nedim Aslan, dernek başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Aslan, Balkan Gençlik Okulu projesinin Balkanlar'da 8 ülkede 10 ayrı sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kosovalı gençlerin güzel eğitimler almasına vesile olmaktan gururlandığını söyleyen Aslan, "Her zaman kardeş Kosova halkının insan kaynağının yetiştirilmesi anlamında her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Pomak ise, projeden 300’den fazla başvurunun arasından seçilen 40 kişinin yararlandığına işaret ederek, "Projeyi başlattığımızdan itibaren 5 hafta devam eden projede birbirinden değerli hocalarımız ders verdi. Eğer bu eğitimden bir kişinin bile düşüncelerinde ve hayatında yeni bir ufuk açmışsa bu programın başarısı için yeterlidir. Çünkü bazen bir kelime, bazen bir cümle hayatımızda olağanüstü etkiler yaratabilir." ifadelerini kullandı.

5 hafta süren eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan 40 öğrenciye başarı sertifikası verildi. Öğrenciler 25-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye gezisine katılacak.

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