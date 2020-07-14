Kosova'da AA'nın darbe girişimi fotoğrafları sergileniyor

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Anadolu Ajansının (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğrafları, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu ve Prizren Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında sergileniyor.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye’deki omurgasının büyük oranda çökertildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm yurtta sokağa çıkan halkın desteğiyle darbe girişiminin akim bırakıldığını vurgulayan Özaydın, şöyle devam etti:

"Bu sene 15 Temmuz’un 4. yıl dönümü. Bu çerçevede gerek Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir yanındaki dış temsilciliklerimizde bu tarihi anma, yaşananların unutulmaması, aynı zamanda dünya kamuoyunda karşı karşıya kalınan tehdide ilişkin bilinç oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte."

- "FETÖ ile mücadele konusunda kararlıyız"

Özaydın, FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine eğitim, sağlık, sivil toplum kuruluşları adı altında devam ettiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de yaşananların, örgütün faal olduğu ülkelerde de yaşanmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Nitekim örgütün yapılanması Türkiye ve yurt dışında benzer şekildedir. Biz, Kosova dahil olmak üzere örgütün faal olduğu tüm dost ülkelere karşı karşıya bulundukları tehlikeye ilişkin gerekli uyarılarda bulunmaktayız. Örgütün tehlikesine dair farkındalığın dünya çapında arttığını da memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Nitekim 38 ülke, topraklarındaki FETÖ okullarını kısmen veya tamamen kapattı. Bunlardan 20 tanesi okulları, Maarif Vakfına devretti. Yine üçüncü ülkelere sınır dışı edilenler dışında 20’den fazla ülkeden 120’den fazla FETÖ mensubu Türkiye’ye iade edildi. FETÖ ile mücadele konusunda kararlıyız ve dostlarımızı bu konuda karşı karşıya kaldıkları tehdit konusunda uyarmak konusunda kararlıyız."

- Sergi, 15 Temmuz'a kadar açık

Kosova’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılım, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı olacak.

15 Temmuz’da Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Priştine Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenecek anma töreni, Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu salonunda 10 Temmuz'da açılan sergi, 15 Temmuz'a kadar açık kalacak.