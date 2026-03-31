Kosova-Türkiye maçı muhtemel 11’ler belli oldu
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması için önündeki son engel Kosova. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11'i açıklandı.
İtalyan teknik adam, Romanya maçında sahaya sürdüğü 11’i büyük ölçüde koruyacak.
İşte Kosova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Kosova: Muric, Hajdari, Dellova, Hajrizi, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, V. Muriqi.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdulkerim, Samet, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.