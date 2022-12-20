Kosova Ordusu Türk zırhlılarını teslim aldı

Temmuz 2021’de Kosova’nın 14 adet BMC Vuran Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) tedarik edeceği bilgisi paylaşılmıştı. 18 Aralık’ta Kosova Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda Vuran TTZA’lar yer aldı.

Kaç adet araç tedarik edildiği ve teslimatların durumu bilinmemekle birlikte videoda 2 adet Vuran TTZA ile 14 adet Otokar Cobra TTZA yer alıyor.

Videoda yer alan 2 adet Vuran TTZA havan aracı konfigürasyonunda teslim edilirken Otokar Cobra araçlarının bir kısmında SARP bir kısmında da SARP DUAL uzaktan komutalı silah sistemi yer alıyor. Vuran TTZA’lar dışında SARP ve SARP DUAL UKKS’lerin de yakın tarihlerde tedarik edildiği tahmin ediliyor. Çünkü geçmiş yıllarda tedarik edilen Cobra TTZA’lar açık silah kulesi ile kullanılıyordu.

Vuran TTZA

Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4×4, BMC tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Zırhlı Araç ailesinin bir üyesi. 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran 4×4 monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamakta.

Cobra TTZA

COBRA, görevin türüne, aracın özelliklerine, silah sistemine ve ekipman donanımına göre değişen kapasitesi ile 9 kişiye kadar mürettebatı en zorlu koşullarda görevden göreve taşır. Günümüzde artan mayın tehdidine bağlı olarak COBRA’nın tasarımında mayınlara ve araç yanında patlayan parça tesirli patlayıcılara karşı koruma ön plandadır. COBRA’nın taban ve çamurluklarının yapısı A/P ve AIT tipi mayınlara karşı personeli korur.

SARP ve SARP DUAL

ASELSAN SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmaktadır.

ASELSAN SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistem, ana silah olarak 7,62mm makinalı tüfek,12,7mm uçaksavar veya 40mm bombaatar takılabilen, bu silahların yanına yardımcı silah olarak ise 7,62mm makineli tüfek takılabilen bir silah sistemidir.

DefenceTürk