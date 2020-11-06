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Dünya Kosova lideri Thaçi istifa etti
Dünya

Kosova lideri Thaçi istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey’deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:57:00 -
Kosova lideri Thaçi istifa etti

Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini aktaran Thaçi, “Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an” dedi. Kosova halkını umutlarını yitirmemeye ve ülkenin son 30 yılda elde ettiği özgürlük ve devlet kurma hakkında düşünmeye çağıran Thaçi, iddianameyi “Kosova’nın özgürlüğü ve inşası için ödenmesi gereken bir bedel” olarak nitelendirdi.

Bu arada; eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski sözcüsü Yakup Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde önceki gün gözaltına alınmıştı. Thaçi ve arkadaşları 1998-2000 yılları arasındaki mücadelede 100 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

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