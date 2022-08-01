Kosova ile Sırbistan arasında savaş mı çıkıyor? Kosova-Sırbistan gerginliğinin sebebi nedir?

Kosova hükümeti tarafından hazırlanan, Sırp vatandaşlarının Sırbistan kimliğini ve araç plakalarını Kosova topraklarında kullanamayacağına ilişkin düzenleme, iki ülke arasında tansiyonu tırmandırdı. Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı. Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Kosova-Sırbistan gerginliğinin sebebi nedir?

Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı. Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Kosova ile Sırbistan arasında savaş mı çıkıyor?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti. Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, iyi tanıdıkları Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız." dedi. NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Kosova savaşı ne zaman çıktı?

Kosova Savaşı veya 1998-1999 Kosova Savaşı[50], Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu’na ve bu örgüt yanında yer alan milis güçlerine karşı yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO'nun başlattığı müdahaledir.

NATO'nun Yugoslavya'ya karşı hava saldırılarına başlamasıyla, Yugoslavya kimliği altında Sırp ordusu ve milis güçleri tarafından Kosovalı Müslüman sivillere karşı soykırım başlatılmıştır.

28 Şubat 1998 - 24 Mart 1999: Başını Arnavutların çektiği ayrılıkçı Kosova güçleri ile düzenli Yugoslavya ordusu birlikleri arasındaki çarpışmalar.

24 Mart 1999 - 10 Haziran 1999: NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması. Kosovalı Müslümanlara (Arnavut, Türk vb.) yapılan baskının devam etmesi üzerine, NATO, Kosova ve Sırbistan'da bulunan hedeflere Mart 1999 tarihinde hava operasyonlarına başladı.

Aynı zamanda, Kosovalılara karşı, Sırp güçleri tarafından soykırım başlatıldı. Yüz binlerce mülteci Arnavutluk, Makedonya, Türkiye ve Karadağ'a kaçmaya başladı. Uluslararası Lahey Adalet Divanı araştırmalarında en az 20.000 cesede ulaştığını açıkladı.

11 haftalık NATO bombardımanından sonra, Miloşeviç birliklerini ve polislerini geri çekmeye zorlandı. 750.000 Kosovalı mülteci evlerine geri döndü. Bu bölgedeki Sırp nüfusun yarısına tekabül eden 100.000 Sırp evlerini terk etti. Birleşmiş Milletler, Kosova'nın bağımsızlık ya da Sırp egemenliğinden birine dönene kadar bölgeyi kontrolü altına aldı.

Mayıs 1999 tarihinde, bombalama hâlâ devam ediyordu. Miloşeviç, insanlığa karşı suç işlediği için Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na verilen görev başındaki ilk devlet başkanı oldu.

İddianame'ye göre, Miloşeviç ve bazı işbirlikçileri, doğrudan 750.000 Kosovalının mülteci durumuna getirilmesi ve etnik Arnavut oldukları için 6000 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. İddianame, insanlığa karşı altı belirli suçtan oluşuyordu. İddianamede, Skenderay, Yakova ve Büyük Kruşa şehir ve kasabalarında erkeklerin kadınlardan ayrılarak makineli tüfeklerle katledilmelerinin detayları ile anlatılıyordu.