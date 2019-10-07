Kosnicki nasıl yapılır? İşte, kosnicki tarifi Sepet kurabiye yani nam-ı diğer kosnicki son derece lezzetli tariflerden biridir. İşte, merak ettiğiniz "Kosnicki nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Sepet kurabiye yani nam-ı diğer kosnicki son derece lezzetli tariflerden biridir. İşte, merak ettiğiniz "Kosnicki nasıl yapılır?” sorusunun cevabı… Bulgaristan mutfağına özgü kosnicki Türk mutfağında ise sepet kurabiyesi olarak biliniyor. İşte, sevdiklerinize parmaklarını yedirtecek kosnicki tarifi… Kosnicki nasıl yapılır? Malzemeler: Hamuru için; 125 gram margarin

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un İç malzeme; 3 adet yumurta

8 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 su bardağı dövülmüş ceviz Üzeri için; Pudra şekeri Öncelikle işe hamuru hazırlayarak başlamalısınız. Derin bir kasenin içerisine hamur malzemelerini alın ve güzelce yoğurun. Unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Hamurdan parçalar koparıp minik tart kalıplarına hamuru yerleştirin. Aynı tart yapar gibi. İç malzeme için yumurta ve şeker güzelce çırpılır. Karışıma kahve ve cevizde eklenir. Tart kalıplarına yerleştirdiğiniz hamurun içerisine iç dolgudan 1 tatlı kaşığı ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyeler kızarıncaya kadar pişirin. Servis aşamasında kurabiyenizi pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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