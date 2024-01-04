Koskoca parti (ip) gibi oldu! İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'deki istifalar devam ediyor. Erzurum'da aralarında önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda İyi Parti üyesi AK Parti'ye katıldı.
İyi Parti'deki istifa dalgasına bir yenisi eklendi.
Aralarında önceki dönem il ve ilçe başkanlığı yapan üyelerin de olduğu çok sayıda partili Erzurum il teşkilatından istifa etti.
İyi Parti ile yollarını ayıran üyeler, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'ye katılanlara rozetlerini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
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