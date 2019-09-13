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Köşk Belediye Doğanspor’dan Kaymakam Açıkgöz’e ziyaret

Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Tarık Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.

13 Eylül 2019 Cuma 16:21
Köşk Belediye Doğanspor’dan Kaymakam Açıkgöz’e ziyaret

Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Tarık Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.


Köşk Belediye Doğanspor Kulüp Başkanı Yaşar Baş, kulüp yöneticileri Mehmet Türkmen, Mehmet Kesin, Hüseyin Muti ve teknik direktör İlyas Doğan Köşk ilçesine yeni atanan Kaymakam Tarık Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.


Köşk Belediye Doğanspor kulüp başkanı Yaşar Baş, Kaymakam Açıkgöz’e yeni görevinde başarılar dilerken, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Açıkgöz ise yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:21
  1. doğa

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