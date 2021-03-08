KOSGEB’in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek

Buna göre kurum tarafından işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığında sağlanan destekler, belirlenen şartlar doğrultusunda teminat alınmadan da kullanılabilecek. Daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan destekler, icra komitesince belirlenen usul ile esaslara uygun olarak artık teminat alınmadan da verilebilecek.